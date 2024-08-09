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Дьяков назвал фаворита матча «Ростов» - «Рубин»

09 Августа 2024 • 12:06 Комментировать
Ростов
...
Рубин
1 1.90 X 3.75 2 4.10
Через 8 ч. 27 мин.

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче  дончан с «Рубином».

«Ростов» — фаворит этой встречи, а «Рубин» неудачно сыграл дома. Посмотрим, как сложится эта встреча», — заявил Дьяков Metaratings.

Эксперт добавил, что «Ростов» пока не относится к числу сильнейший российских команд, поэтому нельзя быть уверенным в их победе.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином» пройдет сегодня, 9 августа. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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