Дьяков назвал фаворита матча «Ростов» - «Рубин»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче дончан с «Рубином».

«Ростов» — фаворит этой встречи, а «Рубин» неудачно сыграл дома. Посмотрим, как сложится эта встреча», — заявил Дьяков Metaratings.

Эксперт добавил, что «Ростов» пока не относится к числу сильнейший российских команд, поэтому нельзя быть уверенным в их победе.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином» пройдет сегодня, 9 августа. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск.

За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.