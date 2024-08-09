Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе

09 Августа 2024 • 11:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
11.08 20:00

Омер Узун, агент защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, рассказал, что его клиент хочет продолжить выступление за стамбульскую команду.

Ранее в СМИ была информация, что «красно-белые» отправили в турецкий клуб официальный запрос о трансфере футболиста в летнее межсезонье.

- На данный момент Кён предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику, - передаёт слова агента футболиста «Галатасарая» «Матч ТВ».

«Спартак» в новом сезоне РПЛ провёл три игры, потерпел одно поражение и одержал две победы. В следующем туре коллектив Деяна Станковича встретится с «Ахматом», игра пройдёт 11 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Деррик Кён Омер Узун ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Августа
11:22
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
10:51
Бояринцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
10:39
Защитник «Спартака» высказался о форме игрока «Зенита» Глушенкова
08 Августа
21:11
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак»
19:29
Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»
18:24
Смородская: «Соболев останется в «Спартаке»
17:32
Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва
17:25
«Соболеву надо разобраться в себе» — Рианчо
16:58
«Спартак» не там ищет игроков» — Жирков 1
16:45
Литвинов: Обидно, что «Спартак» потерял Глушенкова
16:30
Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке»
16:22
Соболев потратил полмиллиона рублей на Dota 2 1
16:18
Булыкин назвал возможную причину прогресса Угальде в «Спартаке»
16:15
Алексей Попов: «У Соболева с головой не в порядке»
15:50
Бушманов: «Видно, какой футбол хочет поставить Станкович»
15:16
Любительский клуб готов пригласить Соболева
14:51
Хавбек «Спартака» Барко сравнил РПЛ с МЛС
14:42
«Спартак» договорился с Актюркоглу
14:33
Тренера «Спартака» Станковича наказали рублём
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
14:19
«Спартак» получил предложение по легионеру
14:12
«Спартак» хочет купить опорника за 8 млн евро
14:05
Инсайдер: «Абаскаль думал, что Джикия плохо влияет на Соболева»
13:32
«Спартак» не продаст Медину – агент
12:31
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак – Ахмат чемпионата России – 11 августа 2024
10:44
Кокорин в соцсетях вступил в перепалку с женой футболиста «Спартака»
07 Августа
21:30
Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит»
17:30
Лепёхин: «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом»
17:22
Актюркоглу может зарабатывать в «Спартаке» 6,5 млн евро в год
17:10
Шалимов: «Угальде играет лучше Соболева»
16:39
Хенкенс: «Не удивлён, что Угальде много забивает»
16:14
Бубнов ответил, влияет ли на игру «Спартака» отсутствие Промеса и Соболева
15:28
Агент: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу
15:11
Кён не хочет в «Спартак»
14:43
Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак»
13:54
Карпов — о Соболеве: «Лукойлу» важно показать, что со «Спартаком» так поступать нельзя»
13:45
«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года
13:34
«Спартак» предложил 20 млн евро за двух игроков «Галатасарая»
13:28
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро 3
13:18
«Спартак» установил ценник на Соболева — «Зенит» пока платить не готов 1
13:12
Раскрыт срок контракта Амарала со «Спартаком»
13:02
Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» 1
12:55
Игнатов и Дуарте вернулись к тренировкам
12:19
Даниил Денисов: Теории стали короче, но их приличное количество
12:08
Даниил Денисов: «Николсон получит своё время»
10:27
Бывший российский футболист считает, что «Спартак» переплатил за Барко
06 Августа
20:46
Денисов: «Спартак» будет стремиться стать командой-династией, как было при Романцеве
20:20
Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»
20:09
Гладилин дал совет отстранённому Соболеву 1
19:46
Гладилин — о голах Угальде: «Это заслуга Станковича»
19:38
Экс-капитан «Спартака» высказался об отстранении Соболева клубом
18:33
Песьяков высказался о возможном чемпионстве «Спартака»
18:27
Ромащенко: Барко вывел игру «Спартака» на новый уровень
18:13
Стало известно, сколько на самом деле «Спартак» предложил «Галатасараю» за Кёна
17:48
Колосков ответил, можно ли считать «Спартак» претендентом на чемпионство
17:26
Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
16:19
Никита Чернов рассказал, с кем можно сравнить стандарты Барко
16:11
Никита Чернов: Надеюсь, что после ПАОКа Чалов перейдёт в более сильную лигу
15:25
«Ахмат» объявил о покупке нападающего сборной Казахстана
14:36
Литвинов: Соболев не говорил, что хочет в «Зенит»
14:30
Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева
14:22
Бонгонда: «Если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс»
10:37
Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» купил Кёна — источник Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
12:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко — об отстранении Соболева: «Станкович поступил очень мудро»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал фаворита матча «Ростов» - «Рубин»
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев недоволен результатами «Ротора» на старте сезона
11:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в субботу сыграет с «Шинником»
11:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» меняют систему подогрева
11:22 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе
11:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»
08 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «У «Спартака» Станковича есть прогресс» 1
22:48 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» ожидают, что Ловат вернётся на поле в августе
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге
22:27 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Игра «Зенита» и «Динамо» покажет реальный уровень РПЛ»
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: Дркушич близок к отъезду из России
21:39 · Россия. Премьер-лига
Капитан махачкалинского «Динамо» - о «Локомотиве»: «Любую команду можно обыграть»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Если «Динамо» зацепит очки в Санкт Петербурге — вернутся героями»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Вингером «Коринтианса» Уэсли интересуются в России эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак» слухи
20:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Следующим летом на Глушенкова будут смотреть многие клубы Европы» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
20:14 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Уход Актюркоглу – хороший вариант для «Галатасарая» эксклюзив
20:08 · Россия. Премьер-лига
Игорь Денисов: Семаку звонят сверху и говорят, что «Зенит» обязан стать чемпионом
19:42 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «До декабря новичков в «Оренбурге» не будет»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Юран – о Барко: «Только дилетанты оценивают игрока по двум матчам»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем