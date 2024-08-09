Агент игрока «Галатасарая», которым интересуется «Спартак», заявил, что его клиент хочет остаться в клубе

Омер Узун, агент защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, рассказал, что его клиент хочет продолжить выступление за стамбульскую команду.

Ранее в СМИ была информация, что «красно-белые» отправили в турецкий клуб официальный запрос о трансфере футболиста в летнее межсезонье.

- На данный момент Кён предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику, - передаёт слова агента футболиста «Галатасарая» «Матч ТВ».

«Спартак» в новом сезоне РПЛ провёл три игры, потерпел одно поражение и одержал две победы. В следующем туре коллектив Деяна Станковича встретится с «Ахматом», игра пройдёт 11 августа.