Бояринцев считает, что у Соболева сожжены все мосты со «Спартаком»

Денис Бояринцев, в прошлом игрок «красно-белых», высказался о ситуации с форвардом столичной команды Александром Соболевым.

Напомним, в СМИ ранее была информация, что Соболев может продолжить карьеру в «Спартаке». В итоге футболист был отстранён от работы с основным составом московской команды.

- Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести «Спартаке» — не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды, - передаёт слова Бояринцева «Чемпионат».

«Спартак» в первых трёх турах РПЛ набрал шесть баллов. Следующим соперником «красно-белых» станет «Ахмат», игра пройдёт 11 августа.