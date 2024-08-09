Бояринцев высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Денис Бояринцев, в прошлом игрок «красно-белых», дал свой комментарий о работе Деяна Станковича в столичном клубе.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» этим летом. При нём команда провела три игры в РПЛ и одержала две победы.

- В целом нормально, но оценки пока давать не хочется. В «Спартаке» у всех тренеров до Станковича были яркие отрезки, но не было стабильности, необходимой для чемпионской гонки. «Спартак» сейчас играет с не самыми сильными соперниками. Поэтому, чтобы давать какую-то оценку, надо посмотреть на команду в матчах с хорошими клубами вроде «Зенита» и ЦСКА, - передаёт слова экс-игрока «Спартака» «Чемпионат».