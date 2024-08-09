Защитник «Спартака» высказался о форме игрока «Зенита» Глушенкова

Даниил Денисов, защитник «красно-белых», высказался по поводу успешной игры полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Глушенков пополнил ряды клуба с берегов Невы этим летом, до этого он выступал за «Локомотив». В первых пяти матчах за новую команду Глушенков записал на свой счёт восемь мячей.

- Он сейчас в хорошей форме. Надеюсь, что мы сыграем со всеми соперниками удачно. Не хотелось бы вдаваться в подробности, - передаёт слова Денисова «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит» сыграют между собой 24 августа в рамках шестого тура РПЛ. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 11 августа с «Ахматом», «Зенит» днём ранее встретится с «Динамо».