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Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»

09 Августа 2024 • 10:21 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.70
10.08 20:00

Максим Деменко, в прошлом игрок ряда российских команд, дал свой комментарий по поводу матча РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

- ЦСКА играет хорошо, поэтому сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче. Но для «Краснодара» домашняя игра - очень важный матч. Для Мурада Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом. Но думаю, что Мусаев точно будет работать в «Краснодаре» до конца первого круга, - передаёт слова Деменко «Чемпионат».

Напомним, в трёх турах нового сезона «быки» под руководством Мусаева набрали три балла и располагаются на 11 строчке в таблице. У ЦСКА семь очков, столичный коллектив идёт на третьей позиции.

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