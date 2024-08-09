Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»

Максим Деменко, в прошлом игрок ряда российских команд, дал свой комментарий по поводу матча РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

- ЦСКА играет хорошо, поэтому сложно сказать, кто является фаворитом в предстоящем матче. Но для «Краснодара» домашняя игра - очень важный матч. Для Мурада Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом. Но думаю, что Мусаев точно будет работать в «Краснодаре» до конца первого круга, - передаёт слова Деменко «Чемпионат».

Напомним, в трёх турах нового сезона «быки» под руководством Мусаева набрали три балла и располагаются на 11 строчке в таблице. У ЦСКА семь очков, столичный коллектив идёт на третьей позиции.