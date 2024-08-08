Парфёнов: «У «Спартака» Станковича есть прогресс»

Тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов порассуждал о столичном «Спартаке» под руководством Деяна Станковича. «Красно-белые» выиграли в трёх последних матчах подряд во всех турнирах.

«Вижу, что появляется определённая «химия». Но не хотелось бы возносить сейчас «Спартак». Толчок в игре и прогресс есть, нестандартные действия появились. Будем дальше смотреть и переживать», - говорит Парфёнов с «Чемпионатом».

Шанс одержать четвёртую победу подряд у «Спартака» Станковича будет совсем скоро. В грядущие выходные «красно-белые» примут дома грозненский «Ахмат», который в прошлом туре пропустил дома пять безответных мячей от «Локомотива».