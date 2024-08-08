Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов: «У «Спартака» Станковича есть прогресс»

08 Августа 2024 • 23:39 Комментировать

Тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов порассуждал о столичном «Спартаке» под руководством Деяна Станковича. «Красно-белые» выиграли в трёх последних матчах подряд во всех турнирах.

«Вижу, что появляется определённая «химия». Но не хотелось бы возносить сейчас «Спартак». Толчок в игре и прогресс есть, нестандартные действия появились. Будем дальше смотреть и переживать», - говорит Парфёнов с «Чемпионатом».

Шанс одержать четвёртую победу подряд у «Спартака» Станковича будет совсем скоро. В грядущие выходные «красно-белые» примут дома грозненский «Ахмат», который в прошлом туре пропустил дома пять безответных мячей от «Локомотива».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Парфёнов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Пепе завершил карьеру в 41 год Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.08.24 в 18:30
Пари НН Пари НН
Химки Химки
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «У «Спартака» Станковича есть прогресс»
22:48 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» ожидают, что Ловат вернётся на поле в августе
22:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Чайки» Руденко – игрок месяца в Мелбет-Первой лиге
22:27 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Игра «Зенита» и «Динамо» покажет реальный уровень РПЛ»
21:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: Дркушич близок к отъезду из России
21:39 · Россия. Премьер-лига
Капитан махачкалинского «Динамо» - о «Локомотиве»: «Любую команду можно обыграть»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Если «Динамо» зацепит очки в Санкт Петербурге — вернутся героями»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Вингером «Коринтианса» Уэсли интересуются в России эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Власти Германии блокируют трансфер Кёна в «Спартак» слухи
20:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Следующим летом на Глушенкова будут смотреть многие клубы Европы»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
20:14 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Уход Актюркоглу – хороший вариант для «Галатасарая» эксклюзив
20:08 · Россия. Премьер-лига
Игорь Денисов: Семаку звонят сверху и говорят, что «Зенит» обязан стать чемпионом
19:42 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «До декабря новичков в «Оренбурге» не будет»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Юран – о Барко: «Только дилетанты оценивают игрока по двум матчам»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Европа Помазуну более интересна»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Фильцов назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
18:43 · Россия. Премьер-лига
Известны имена комментаторов матчей четвёртого тура РПЛ
18:43 · Россия. Премьер-лига
Сёмин предложил революционное решение – контракты с судьями
18:29 · Россия. Премьер-лига
Губерниев посоветовал Соболеву клуб для аренды из «Спартака»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Соболев останется в «Спартаке»
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Нонсенс»: Сёмин удивлён ситуацией Антона Миранчука 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Шансы «Динамо» и «Зенита» примерно равны»
Все новости
Рекомендуем