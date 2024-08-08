В «Ахмате» ожидают, что Ловат вернётся на поле в августе

В грозненском «Ахмате» ожидают, что травмированный бразильский защитник Лукас Ловат вернётся на поле в августе. Новостью делится пресс-служба клуба.

В конце июня Ловат получил травму в товарищеском матче против московского «Динамо». У него зафиксировали частичный разрыв боковой связки колена.

«Бразильский легионер после реабилитации приезжает в пятницу в расположение клуба. Он продолжит восстанавливаться под наблюдением врачей и реабилитолога. Планируется, что в матчах принять участие защитник сможет уже в августе», - сказали в «Ахмате».

Напомним, что «Ахмат» идёт на 14-м месте таблицы РПЛ после трёх туров в двумя очками.