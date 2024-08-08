Губерниев: «Игра «Зенита» и «Динамо» покажет реальный уровень РПЛ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о, пожалуй, центральном матче четвёртого по счёту тура РПЛ. В нём в Питере сыграют два лидера турнирной таблицы – питерский «Зенит» и московское «Динамо».

«Это лакмусовая бумажка. Мы сможем увидеть настоящий уровень этих команд и поймём реальный уровень РПЛ», - приводит слова Губерниева Metaratings.

Как добавил Губерниев, рассуждения по поводу шансов команд на победу в этой игре бесполезны, так как оба клуба на ходу и ещё не проигрывали в сезоне Премьер-лиги. А также чемпионат только стартовал и реальная картина будет видна позже.