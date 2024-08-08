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Капитан махачкалинского «Динамо» - о «Локомотиве»: «Любую команду можно обыграть»

08 Августа 2024 • 21:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
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10.08 15:00

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался о грядущем матче его команды. В четвёртом туре РПЛ динамовцы будут играть против столичного «Локомотива» в Москве.

«По силам в гостях обыграть «Локомотив»? Считаю, что любую команду можно обыграть. Не то что бы в этой игре надо реабилитироваться. Мы в каждом матче на победу настроены. Сейчас нас ждёт работа над ошибками», - говорит Алибеков телеканалу «Матч ТВ».

Сам же Алибеков, отметим, пропустит игру из‑за удаления. Его он получил в прошлой игре против «Пари НН» (0:1) дома в рамках третьего тура Премьер-лиги.

Матч «Локомотив» - «Динамо Махачкала» пройдёт субботу, 10 августа днём.

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