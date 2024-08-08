Писарев: «Если «Динамо» зацепит очки в Санкт Петербурге — вернутся героями»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Динамо».

Специалист считает, что на данный момент «Зенит» находится в хорошем состоянии и является фаворитом, а у «Динамо» есть кадровые проблемы.

«У Лички сейчас нет выбора. Если «Динамо» зацепит очки в Санкт‑Петербурге — вернутся героями. Если проиграют, то ничего страшного, пошли дальше», — заявил Писарев на телеканале «Матч Премьер».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Динамо» пройдет в субботу, 10 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.