19-летний вингер «Коринтианса» Уэсли может продолжить карьеру в России. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявили в агентстве футболиста.

«Да, пара команд из России к нам действительно обращались», - рассказали нашему корреспонденту в OLÉ SPORT & BUSINESS.

Уэсли связан с «Коринтиансом» длительным контрактом до конца 2027 года. А портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 10 млн евро. Уэсли является воспитанником своего клуба и никогда ранее его не покидал, в том числе и в силу молодого возраста. Основная позиция на поле молодого вингера - левый фланг атаки, однако сыграть он может также в центре нападения и на правом фланге.