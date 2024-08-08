Переход немецкого защитника «Галатасарая» Деррика Кёна в «Спартак» может не состояться.

Как утверждает Gala Haber, причина возможного срыва трансфера Кёна в «Спартак» — вмешательство правительства Германии. По данным источника, в Германии не хотят, чтобы их футболисты выступали в Российской премьер-лиге. Отмечается, что «Спартак» дал Кёну ровно 48 часов для принятия окончательного решения.

По слухам, покупка немецкого защитника может обойтись московскому «Спартаку» в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист не горит желанием ехать в российский клуб.