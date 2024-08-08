Деменко: «Следующим летом на Глушенкова будут смотреть многие клубы Европы»

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился комментарием о будущем нападающего санкт-петербургского клуба Максима Глушенкова.

Эксперт заявил, что Глушенков быстро вписался в команду и выдал отличный старт в «Зените».

«Для «Зенита» Глушенков — самое лучшее приобретение среди российских футболистов. Я думаю, что уже следующим летом на Глушенкова будут смотреть многие клубы из Европы», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что если Глушенков продолжит показывать яркий футбол, то «Зенит» даже за приличную сумму не захочет продавать игрока.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел пять матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал один ассист.