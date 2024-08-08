Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, поделился комментарием о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что футболист покинет ЦСКА в текущее трансферное окно.

Сафонов заявил, что у Помазуна есть предложения не только в России, но и за рубежом.

«Будем смотреть или Грецию, или Кипр в качестве вариантов. Но какие-то клубы сейчас не хочу называть», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Действующий трудовой договор Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в два миллиона евро.