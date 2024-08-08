Керем Гюрель, близкий к «Галатасараю» журналист специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу полузащитника стамбульского клуба и сборной Турции Керема Актюркоглу. Игрока связывают с московским «Спартаком» уже не первую неделю.

«Галатасарай» устраивает предложение по Актюркоглу, с ним есть некоторые проблемы, так что уход игрока - хороший вариант. Его представитель говорил, что они обсуждают детали со «Спартаком», но я точно знаю, что Актюркоглу хочет играть в еврокубках. Он все лето ждал, но клуб не устроило ни одно предложение, все они были меньше, чем от «Спартака». Не знаю, что Керем выберет, это сложное решение», - говорит Гюрел нашему корреспонденту.

Ранее слухи сообщали, что 25-летний футболист принял предложение «Спартака».