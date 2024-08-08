Игорь Денисов: Семаку звонят сверху и говорят, что «Зенит» обязан стать чемпионом

Экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов высказался о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

— Для него за счастье, чтобы при нем кто-то раскрылся. Но Семаку звонят сверху и говорят: «Ты обязан стать чемпионом страны. Все, точка», — заявил Денисов на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Семак возглавляет санкт-петербургский клуб с лета 2018 года. За это время «Зенит» выиграл шесть чемпионских титулов и множество других наград.

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке девять очков после трех туров.