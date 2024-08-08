Деограсия: «До декабря новичков в «Оренбурге» не будет»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о потенциальных новичках своей команды и заявил, что несколько месяцев новых игроков в уральском клубе не будет.

«Профессиональный клуб должен быть начеку по отношению к игрокам, которые могли бы усилить состав, но мы укомплектованы. До декабря никаких трансферов не будет», - говорит Деограсия для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» начал сезон с победы над «Спартаком» и ничьей с «Ахматом» в РПЛ. Однако в третьем туре команда с треском проиграла ЦСКА на выезде – 1:5. Сейчас у клуба седьмое место и четыре очка турнирной таблицы.