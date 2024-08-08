Юран – о Барко: «Только дилетанты оценивают игрока по двум матчам»

Сергей Юран, российский футбольный тренер со скептицизмом высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко. Аргентинец пополнил ряды «красно-белых» этим летом и уже отметился голевыми действиями за новый клуб.

«Барко сыграл только две игры! О чём можно говорить? Только дилетанты за два матча оценивают футболиста. Надо посмотреть хотя бы игр десять», - сказал Юран для Legalbet.

Барко уже удалось забить «Химкам» во втором туре РПЛ, а в матче третьего тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» Эсекьель оформил две голевые передачи. В четвёртом туре «Спартак» примет дома в эти выходные «Ахмат».