Ровно 10 лет назад Промес впервые перешёл в «Спартак»

8 августа 2024 года московский «Спартак» объявил о трансфере нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Покупка футболиста «Твенте» обошлась «Спартаку» примерно в 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Свой первый приход в стан «красно-белых» Промес завершил в 2018 году, но спустя три года вернулся в клуб и выступал за «Спартак» до текущего лета. 1 июля пресс-служба «народной команды» объявила о прекращении сотрудничества с Промесом в связи с истечением срока контракта.

За все время Промес провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 голов и записал на свой счет 59 ассистов. Вместе со «Спартаком» футболист стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.