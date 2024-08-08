Агент: «Европа Помазуну более интересна»

Агент вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявил, что у его клиента есть предложения из Европы.

«Россия или Европа? Зависит от предложения. Понятно, что Европа, наверное, более интересна», - говорит Сафонов для Sport24.

Как добавил агент, предлагают сотрудничество российскому вратарю клубы, не представляющие пять сильнейших футбольных дивизионов Европы.

Напомним, что в новом сезоне Помазун впервые за несколько лет не ушёл в аренду в екатеринбургский «Урал». «Шмели» в прошлом сезоне вылетели из РПЛ. На данный момент Илья в свои 28 лет – не основной голкипер «армейцев».