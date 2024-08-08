Фильцов назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «чёрно-зелёными» и ЦСКА.

По мнению эксперта, команды подходят к игре в разном состоянии, ведь у «Краснодара» не особо получился старт сезона, а ЦСКА в положительном настрое.

«Думаю, ЦСКА подходит чуть-чуть фаворитом к этой встрече. Настроение у них лучше», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА пройдет в субботу, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.