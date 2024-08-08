Известны имена комментаторов матчей четвёртого тура РПЛ

Телеканал «Матч ТВ» назвал имена комментаторов, которые будут работать на матчах четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Так, на центральной игре тура между «Зенитом» и «Динамо» будут работать Роман Трушечкин и Павел Богданов. Ещё один матч из разряда топ-вывесок между «Краснодаром» и московским ЦСКА Сергей Дурасов.

Матч «Пари НН» и «Химок» обслужат Дмитрий Жичкин и Александр Быков. На игру «Ростов» - «Рубин» назначен Александр Неценко. Игру «Локомотива» и махачкалинского «Динамо» прокомментируют Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед. А матч «Оренбург» - «Акрон» - Артём Шмельков и Дмитрий Белов.

Матч «Крылья Советов» - «Факел» прокомментируют Александр Аксёнов, Петр Коптев, а поединока «Спартак» и «Ахмата» — Константин Генич, Александр Пойда.