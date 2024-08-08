Сёмин предложил революционное решение – контракты с судьями

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался на тему судейства. По словам специалиста, махачкалинское «Динамо» проиграло последний матч «Пари НН», на его взгляд, из-за судьи, что повлекло за собой давление на тренера из-за плохого результата.

Сёмин считает, что судьи должны отвечать за свою работу точно так же, как тренеры. Экс-рулевой «Локомотива» даже предлагает сделать для судей специальные контракты, которые можно было бы разрывать при плохой работе.

«За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут в равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин отметил, что судейские ошибки влияют на судьбу тренеров.