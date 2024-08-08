Губерниев посоветовал Соболеву клуб для аренды из «Спартака»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий о ситуации в «Спартаке» нападающего Александра Соболева. Недавно футболиста отстранили от работы с командой на фоне информации о желании стать игроком «Зенита».

По словам Губерниева, Угальде стал забивать, и Соболеву при возвращении в обойму придётся много работать для попадания в состав. При этом Губерниев предложил футболисту и второй вариант.

«Есть и другой вариант: сыграть за королёвский «Металлист» и постараться помочь команде. Я бы рассматривал такой вопрос аренды. В Королёве Соболев при поддержке болельщиков не пропадет и приобретет необходимую практику», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Александру Соболеву 27 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 7,5 миллиона евро.