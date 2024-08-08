Смородская: «Соболев останется в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, как завершится ситуация с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Думаю, что он останется в «Спартаке». Никто ни перед кем извиняться не будет. Скорее всего. Если Соболев захочет выйти из этого тупика, то он найдет способы», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

На данный момент 27-летний Соболев отстранен от занятий с основной командой «Спартака». В нынешнем сезоне он успел принять участие только в одной игре чемпионата России, в который не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.