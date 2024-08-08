«Нонсенс»: Сёмин удивлён ситуацией Антона Миранчука

Известный тренер Юрий Сёмин оценил ситуацию полузащитника Антона Миранчука. Как известно, 28-летний футболист уже больше месяца не имеет клубной прописки. Миранчук стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Локомотивом». Стороны не смогли договориться о пролонгации трудового соглашения.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды – для меня нонсенс», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Антон Миранчук может перебраться в ПАОК. Впрочем, в греческом клубе опровергали нахождение российского полузащитника в трансферных списках.