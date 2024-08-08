Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»

Адам Чебеджи, агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, высказался о возможном переходе игрока в «Краснодар».

Ранее появилась информация, что 27-летний хавбек отказался ехать в Россию.

«Краснодар» проявляет интерес к Юсуфу? Впервые слышу. Я ничего не знаю пока об интересе из России к моему клиенту», — приводит слова агента «РБ Спорт».

С 2019 года Языджи выступал за французский «Лилль», но текущим летом покинул клуб свободным агентом. В прошлом сезоне футболист принял участие в 42 встречах с учетом всех турниров, стал автором 12 забитых голов и четырех ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Языджи составляет десять миллионов евро.