Хомуха: «Шансы «Динамо» и «Зенита» примерно равны»

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о противостоянии питерского «Зенита» и московского «Динамо». Два лидера турнирной таблицы РПЛ сыграют очный матч в рамках четвёртого тура лиги.

«Шансы приблизительно равны, но «Зенит» играет при своих болельщиках, поэтому они априори фавориты. Однако «Динамо» может показать игру, что принесёт очки. Москвичам не стоит сильно открываться и оставлять много пространства за спиной», - рассуждает Хомуха с Legalbet.

Напомним, что у обоих клубов по девять очков и первое и второе места соответственно. Но «Зенит» ни разу за три тура не пропустил.

Поединок питерской и московской команд пройдёт 10 августа в субботу.