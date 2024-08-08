Жирков ответил, нужен ли «Зениту» Соболев

Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых».

«Нужен ли «Зениту» Соболев? Может быть, кого-то «Зенит» хочет продать. Есть ведь много людей, кто на замене, есть те, кто в заявку не попадает. Может быть перебор игроков», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев появился на поле в одном матче, в котором не отметился голевыми действиями.

В настоящий момент 27-летний футболист отстранен от тренировок со «Спартаком» и занимается по индивидуальной программе.