Жирков не видит в ЦСКА конкурента «Зенита»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков не видит в ЦСКА команду, которая способна конкурировать с «Зенитом» в Премьер-лиге.

«Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Свою позицию Жирков объясняет тем, что ЦСКА сейчас подписывает игроков не такого высокого уровня, как раньше.

«Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Вернблум – игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление», - сказал Жирков.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги ЦСКА набрал семь очков. От «Зенита» и московского «Динамо» команда отстаёт на два зачётных балла.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 10 августа, - против «Краснодара».