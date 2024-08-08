Жирков допускает трансфер Чалова в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков допускает трансфер нападающего Фёдора Чалова в «Зенит» в будущем. Как известно, недавно российский футболист перебрался в греческий ПАОК.

Отвечая на вопрос «РБ Спорт» о своём отношении к трансферу Чалова в ПАОК, Жирков сказал: «Нормально. Сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов, покажет себя. Потом, возможно, уедет в топ-5. Всё может быть – или, может, его «Зенит» купит потом».

На днях ПАОК сыграл вничью в гостях у «Мальмё» (2:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чалов был в заявке, но все 90 минут провёл на скамейке для запасных.