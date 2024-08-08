«Краснодар» хотел подписать Языджи

Бывший футболист московского ЦСКА Юсуф Языджи находился в шорт-листе «Краснодара».

Как стало известно Legalbet, кубанский клуб проявлял интерес к турецкому полузащитнику, но тот отказался от переезда в Россию. Сообщается, что у 27-летнего Языджи, который является свободным агентом, есть предложения в Европе.

Последним клубом Языджи был французский «Лилль». С 2019 года футболист появился на поле в 135 матчах во всех турнирах, забил 29 мячей и записал на свой счет 15 результативных передач.

Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Языджи в десять миллионов евро.