У «Ротора» нет права выкупа Кухарчука

Илья Кухарчук стал игроком волгоградского «Ротора» на этой неделе. Он перебрался в клуб из нижегородского «Пари НН» в рамках аренды на один сезон. Гендир «Ротора» Павел Никитин рассказал подробнее о соглашении волжского клуба с игроком атаки.

«У нас проблемная позиция форварда, любому клубу сложно найти качественного нападающего. Мы воспользовались шансом и пригласили в команде Илью. Аренда право выкупа не подразумевает», - говорит Никитин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, ранее Кухарчук рассказал, кто непосредственно повлиял на его переезд в волгоградский клуб Мелбет-Первой лиги.