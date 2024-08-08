Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва

Защитник турецкого «Галатасарая» Деррик Кён отказывается ехать в Россию. Об этом сообщает журналист Кадир Четинчали.

По данным источника, вероятность трансфера 25-летнего футболиста в «Спартак» существенно снизилась. Уточняется, что Кён не хочет переходить в клуб, который не играет в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже согласовал с «Галатасараем» трансфер 25-летнего немца. По слухам, покупка защитника может обойтись «красно-белым» в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Кён уже принял участие в одном матче, в котором провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.