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Трансфер Кёна в «Спартак» на грани срыва слухи

08 Августа 2024 • 17:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Защитник турецкого «Галатасарая» Деррик Кён отказывается ехать в Россию. Об этом сообщает журналист Кадир Четинчали.

По данным источника, вероятность трансфера 25-летнего футболиста в «Спартак» существенно снизилась. Уточняется, что Кён не хочет переходить в клуб, который не играет в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже согласовал с «Галатасараем» трансфер 25-летнего немца. По слухам, покупка защитника может обойтись «красно-белым» в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Кён уже принял участие в одном матче, в котором провел на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.

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