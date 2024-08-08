Кухарчук рассказал, кто повлиял на его переход в «Ротор»

На днях Илья Кухарчук стал игроком волгоградского «Ротора» из Мелбет-Первой лиги. Футболист перебрался в новую команду в рамках аренды на сезон из нижегородского «Пари НН».

Кухарчук рассказал, что на его переезд в Волгоград непосредственно повлиял главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.

«Всё просто, мне позвонил Денис Константинович Бояринцев, мы начали переговоры. Он и сыграл ключевую роль в переходе. Когда тебе напрямую звонит главный тренер, проявляет заинтересованность, происходит некая химия», - говорит Кухарчук с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил футболист, у него были и другие предложения, но они – уже история.