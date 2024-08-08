«Соболеву надо разобраться в себе» — Рианчо

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

27-летний футболист занимается по индивидуальной программе после отстранения от тренировок с основной командой «Спартака».

Как считает испанский тренер, Соболев еще может сыграть за «красно-белых».

— Думаю, Соболеву надо разобраться в себе, у него часто возникают конфликты, — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в одной игре чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.