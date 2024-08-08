«Спартак» не там ищет игроков» — Жирков

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, почему в Москве ни у кого не получается создать чемпионскую команду.

«Спартак», наверное, не там ищет игроков. В «Локомотиве» вообще непонятно что происходит в структуре клуба. «Динамо»? Да, подходит к тому моменту, чтобы навязать конкуренцию, но она слабенькая», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

По итогам трех сыгранных туров на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится «Зенит», в копилке которого девять очков. Такое же количество баллов у «Динамо».

Напомним, подопечные Сергея Семака выиграли последние шесть розыгрышей РПЛ.