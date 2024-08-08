Литвинов: Обидно, что «Спартак» потерял Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, не обидно ли ему, что в своё время клуб потерял Максима Глушенкова.

Напомним, Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год.

«Обидно, конечно. Но я рад за него. У него все получается, он забивает», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором одной голевой передачи.

После трех туров «Спартак» с шестью очками находится на пятой позиции в Российской премьер-лиге. «Зенит» идет на вершине таблицы, набрав девять баллов.