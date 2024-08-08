Агент Актюркоглу тремя словами отреагировал на информацию о «Спартаке»

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу уже согласовал переход в «Спартак». Комментарий на этот счёт дал агент Вильям Д’Авила.

«Нет, это чушь», - ответ агента приводит «Спорт-Экспресс».

25-летний Керем Актюркоглу оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 15 миллионов евро. В июне-июле футболист выступил за национальную сборную Турции на чемпионате Европы. Актюркоглу даже смог забить один гол – в матче группового этапа против Грузии.

«Спартак» сейчас готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Ахмата», который пройдёт 11 августа.