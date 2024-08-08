Ориньо допускает золотой дубль «Химок»

Защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос, может ли команда оформить золотой дубль, то есть выиграть Премьер-лигу и Кубок России. Бразилец считает, что в футболе возможно всё.

«Возможно, конечно, всё – для этого нужно очень усердно работать. Мы уже доказали, что способны побеждать. Сделали шаг вперёд, дальше, чтобы выигрывать, нужно хорошенько поработать, будем стараться», - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

После трёх сыгранных туров Премьер-лиги «Химки» имеют в своём активе четыре зачётных балла. Команда обыграла «Рубин» (3:2), сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проиграла «Спартаку» (1:3).

Ближайший матч «Химки» проведут в пятницу, 9 августа, - против «Пари НН».