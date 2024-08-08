Актюркоглу продолжит карьеру в «Спартаке»

Турецкий вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу перейдёт в московский «Спартак». Об этом сообщает GS Sports.

По данным источника, 25-летний футболист принял предложение «Спартака». Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинское обследование в России.

Ранее уже сообщалось, что Актюркоглу договорился со «Спартаком».

В текущем сезоне нападающий появился на поле в одной игре в рамках Суперкубка Турции, где не смог отметиться результативными действиями.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Актюркоглу составляет 15 миллионов евро.