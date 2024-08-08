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Жирков оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

08 Августа 2024 • 16:29 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался по поводу выступлений атакующего полузащитника Максима Глушенкова после трансфера в «Зенит». Как известно, в пяти прошедших матчах сезона Глушенков забил восемь голов.

«Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешёл в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнёрами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков добавил, что ожидает от Глушенкова продолжения выступлений на высоком уровне, учитывая отсутствие у «Зенита» серьёзных конкурентов в Российской премьер-лиге.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.

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