Жирков оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался по поводу выступлений атакующего полузащитника Максима Глушенкова после трансфера в «Зенит». Как известно, в пяти прошедших матчах сезона Глушенков забил восемь голов.

«Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешёл в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнёрами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков добавил, что ожидает от Глушенкова продолжения выступлений на высоком уровне, учитывая отсутствие у «Зенита» серьёзных конкурентов в Российской премьер-лиге.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.