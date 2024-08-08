Соболев потратил полмиллиона рублей на Dota 2

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев является большим поклонником видеоигр.

По данным телеграм-канала Mash, в текущем сезоне Соболев наиграл уже 24 часа в Dota 2 — больше, чем любой другой футболист. Сообщается, что за две недели после отстранения Соболев вложил в игру 512 тысяч рублей.

Кроме того, футболист играл в CS 2, где приобрел нож и еще несколько вещей на общую сумму 77 тысяч рублей.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Соболев появился на поле в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.