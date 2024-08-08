Булыкин назвал возможную причину прогресса Угальде в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде наконец заиграл. В четырёх прошедших матчах сезона костариканец, перебравшийся в московский клуб зимой, смог забить четыре гола. При этом в течение второй половины прошлого сезона Угальде отличился голом лишь однажды.

Своими мыслями по поводу последних выступлений Угальде поделился известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин.

«Угальде – молодец, в последних матчах выглядел просто великолепно. Можно сказать, что парень раскрылся. Станкович поверил в него, а для игрока это очень важно. Думаю, слова поддержки от главного тренера играют большую роль», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 11 августа, - против «Ахмата».