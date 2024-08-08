Алексей Попов: «У Соболева с головой не в порядке»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился комментарием об увлечении форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее Mash сообщил, что за последние две недели 27-летний футболист потратил 512 тысяч рублей на игру Dota 2.

По мнению эксперта, Соболеву уже не особо интересен футбол.

«Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле», — приводит слова Попова Legalbet.

В настоящий момент Соболев отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за возможного трансфера в «Зенит».