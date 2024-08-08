Россия или Армения: Царукян ответил, какую бы сборную выбрал

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян ответил на вопрос, за какую бы сборную он решил играть, если бы получил предложения – за Россию или за Армению.

«Выберу играть за сборную Армении. Я гражданин Российской Федерации, но в первую очередь – армянин», - цитирует Царукяна «РБ Спорт».

Царукян отметил, что Россия в спорте превосходит Армению, поэтому Армении футболисты нужны больше.

В настоящий момент «Пари НН» готовится к домашнему матчу четвёртого тура Премьер-лиги против «Химок». Команды сыграют в пятницу, 9 августа. После трёх туров нижегородцы имеют три очка в кармане.