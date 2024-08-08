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Бушманов: «Видно, какой футбол хочет поставить Станкович»

08 Августа 2024 • 15:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Российский тренер Евгений Бушманов, работавший в структуре «Спартака», высказался о результатах команды в начале текущего сезона чемпионата России.

Специалист признался, что ему нравится игра «Спартака», но пока не стоит делать выводов, нужно просто продолжать строительство команды.

«Видно, какой футбол хочет поставить Станкович. Процесс идет, добавляются новые игроки. Посмотрим, что будет в ближайших играх», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

По итогам трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.

11 августа «красно-белые» сыграют с «Ахматом» в рамках 4-го тура РПЛ, начало — в 20:00 по столичному времени.

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