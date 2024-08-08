Игрок «Пари НН» вспомнил, как купил шаурму с первой зарплаты

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своей первой зарплате. В то время футболист выступал за «Динамо» из Ставрополя. По словам Царукяна, в клубе задержки по заработной плате в три-четыре месяца считались нормой, поэтому он жил за счёт родителей – они пересылали ему по 100 рублей в день.

«Первая зарплата – 13 050 рублей. Почему говорю не 13 тысяч, а 13 050, потому что 50 рублей для меня были деньгами. Из них 10 тысяч отправил маме, а 3050 оставил себе. Пошли с братом шаурму купили», - цитирует Царукяна «РБ Спорт».

Добавим, что после трёх сыгранных туров Российской премьер-лиги «Пари НН» имеет в своём активе три очка. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 9 августа, - против «Химок» на своём поле.