«Я не ожидал такого старта от «Локомотива» — Бурлак

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился комментарием о старте «красно-зелёных» в текущем сезоне чемпионата России.

«Локомотив» смотрится очень приятно. Не скрою, что я не ожидал такого неплохого старта. Клуб угадал с Воробьёвым», — приводит слова Бурлака Metaratings.

Футболист добавил, что ему нравится игра молодых воспитанников, которые часто оказываются на поле.

По итогам трех туров «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют на своем поле с махачкалинским «Динамо».