«Я не ожидал такого старта от «Локомотива» — Бурлак

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился комментарием о старте «красно-зелёных» в текущем сезоне чемпионата России.
«Локомотив» смотрится очень приятно. Не скрою, что я не ожидал такого неплохого старта. Клуб угадал с Воробьёвым», — приводит слова Бурлака Metaratings.
Футболист добавил, что ему нравится игра молодых воспитанников, которые часто оказываются на поле.
По итогам трех туров «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.
В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют на своем поле с махачкалинским «Динамо».
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